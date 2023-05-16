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НовостиПроисшествия16 мая 2023 7:37

В московском метро неоплативший проезд мужчина ударил пассажирку ногой за замечание

Затем он «добавил» побои — ударил девушку по лицу
Мила ГЕНЬ
В московском метро неоплативший проезд мужчина напал на пассажирку за замечание

В московском метро неоплативший проезд мужчина напал на пассажирку за замечание

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве 47-летний пассажир метро на станции метро «Новокузнецкая» не захотел оплачивать проезд и прошел за 28-летней пассажиркой через турникет. Девушка сделала ему замечание, после чего безбилетник ударил ее ногой, а позже еще нанес один удар — рукой по лицу. О произошедшем рассказали в прокуратуре столицы.

Первую часть нападения засняли камеры видеонаблюдения. От удара ногой женщина отлетела в сторону. Однако на этом безбилетный пассажир не успокоился — уже в вагоне электропоезда он ударил женщину еще раз, рукой по лицу.

Пострадавшая обратилась в больницу, телесные повреждения зафиксировали. Возбуждено уголовное дело о нанесении побоев. Прокуратура Московского метрополитена контролирует привлечение неадекватного пассажира к уголовной ответственности.

Ранее KP.RU писал, что пассажир московского метрополитена разбил створку турникета, не желая проходить досмотр.