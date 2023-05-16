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НовостиОбщество16 мая 2023 10:12

Синоптик Вильфанд: вода в московских водоемах не прогрелась для купания

Несмотря на то, что в городе стоит июльская погода, до купального сезона далеко
Мила ГЕНЬ
Синоптик Вильфанд: вода в московских водоемах не прогрелась для купания

Синоптик Вильфанд: вода в московских водоемах не прогрелась для купания

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве установилась теплая летняя погода, однако вода в столичных водоемах остается холодной. Поэтому говорить о начале купального сезона рано, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с Агентством городских новостей «Москва».

Как пояснил синоптик, начало купального сезона определяется не температурой воздуха, а температурой воды. Последняя пока еще не прогрелась до необходимого минимума, чтобы открывать сезон.

— Сейчас температура воды в Москве около 15 градусов и даже ниже, это холодно. Медики, с которыми общался Гидрометцентр, говорят, что если температура воды выше 22 градусов, то детям уже купаться комфортно, но до такой температуры воды еще далеко, — сказал Вильфанд.

Напомним, что 16 мая в Москве обещают до 22 градусов тепла. Как писал KP.RU, потепление будет продолжаться и уже в четверг ожидают +25.