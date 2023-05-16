В Москве завершили расследование по делу 64-летнего педофила

В Москве завершили расследование против 64-летнего педофила Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве завершили расследование уголовного дела в отношении 64-летнего мужчины, обвиняемого в растлении шестерых несовершеннолетних. Будучи сотрудником организации по развитию детского творчества, он использовал свои профессиональные навыки для знакомства и общения с ними, сообщили в Следственном комитете РФ по столице.

Преступления мужчина совершал с 2008 года по 2021 год на территории различных субъектов России. Троим из детей не исполнилось даже 12 лет.

Педофила удалось задержать благодаря бдительности со стороны психолога одного из пострадавших детей. Следствие назначило более 25 экспертиз, которые дали достаточную доказательственную базу по уголовному делу.

Причастность к совершению преступлений против половой неприкосновенности детей фигуранта полностью подтвердили, уголовное дело передали для направления в суд.

Ранее KP.RU писал, что молодого священника неканонической православной церкви из Москвы заподозрили в растлении троих мальчиков.