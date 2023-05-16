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НовостиОбщество16 мая 2023 14:00

Юная звезда продолжения «Папиных дочек» Вита Корниенко назвала отличие москвичей от жителей других регионов РФ

По мнению 12-летней актрисы, жители мегаполиса живут в более быстром темпе
Мила ГЕНЬ
Юная звезда продолжения «Папиных дочек» Вита Корниенко назвала отличие москвичей от жителей других регионов РФ

Юная звезда продолжения «Папиных дочек» Вита Корниенко назвала отличие москвичей от жителей других регионов РФ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Звезда продолжения сериала «Папины дочки» Вита Корниенко, которая исполнила одну из главных ролей, назвала главное отличие москвичей от жителей других городов. Юная актриса в интервью для «Москвич Mag» отметила, что в столице более быстрый ритм жизни.

12-летняя Вита Корниенко родилась и выросла в Москве. Юная артистка отмечает, что обожает свой родной город, любит совершенно разные его уголки. Не нравятся ей только районы с промзонами, а также бесконечные пробки. Она также подметила, что у жителей столицы есть особенность.

— У москвичей более быстрый ритм жизни — ритм мегаполиса, — поделилась наблюдениями актриса.

Ранее звезда «Папиных дочек» Александр Олешко назвал преимущества Москвы перед Парижем и Лондоном. В столице России больше качественных ресторанов, цитировал актера KP.RU.