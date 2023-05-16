Юная звезда продолжения «Папиных дочек» Вита Корниенко назвала отличие москвичей от жителей других регионов РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Звезда продолжения сериала «Папины дочки» Вита Корниенко, которая исполнила одну из главных ролей, назвала главное отличие москвичей от жителей других городов. Юная актриса в интервью для «Москвич Mag» отметила, что в столице более быстрый ритм жизни.

12-летняя Вита Корниенко родилась и выросла в Москве. Юная артистка отмечает, что обожает свой родной город, любит совершенно разные его уголки. Не нравятся ей только районы с промзонами, а также бесконечные пробки. Она также подметила, что у жителей столицы есть особенность.

— У москвичей более быстрый ритм жизни — ритм мегаполиса, — поделилась наблюдениями актриса.

Ранее звезда «Папиных дочек» Александр Олешко назвал преимущества Москвы перед Парижем и Лондоном. В столице России больше качественных ресторанов, цитировал актера KP.RU.