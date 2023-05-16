Спасатели ликвидировали открытое горение в ангаре на юго-востоке Москвы Фото: Ольга Крыльцова

Открытое горение в ангаре, где хранилась прессованная бумага, в промзоне на юго-востоке Москвы ликвидировали. Об этом сообщает МЧС России.

Напомним, крупный пожар произошел днем 16 мая на улице Южнопортовой. Загорелся мусор в ангаре на территории предприятия, перерабатывающего вторсырье. Огонь быстро распространился, общая площадь на момент локализации превышала 1800 квадратных метров.

К тушению привлекали силы МЧС, пожарный поезд и авиацию в виде двух вертолетов. Спустя 2,5 часа горения пожар удалось локализовать. Еще через почти 1,5 часа, в 16:22, открытый огонь ликвидировали.

По известной на данный момент информации, пострадавших нет. Как писал KP.RU, изначально сообщалось, что в ангаре может находиться спецтехника, а сам он находится на территории завода «Москвич», но позднее ее опровергли.