На майские праздники москвичи летали в Монголию вместо Мальдив

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Четверть москвичей на майские праздники выезжали из города. Большинство провели нерабочие дни в Подмосковье. Однако 7% отправились за пределы столичного региона, а 1% — за границу. Такими данными поделились аналитики цифровой экосистемы МТС, которые анализировали передвижение абонентов — пользователей мобильного интернета и связи.

В компании отмечают, что число жителей столицы, которые покидают Москву на майские, остается без изменений в течение последних нескольких лет — около 25%. Две трети путешественников вернулись в город ко Дню Победы. Остальные продлили себе каникулы до 14 мая.

Самыми популярными направлениями для каникулярных поездок стали северо-запад и запад Подмосковья: Волоколамский, Одинцовский, Клинский округа. За пределами области чаще всего выбирали Центральную Россию — Калугу, Владимир, Тверь, Рязань, Тулу, Воронеж. Кроме нее популярностью пользовались Санкт-Петербург, Краснодарский край, Казань, Нижний Новгород.

Что до поездок за рубеж, тут список наиболее посещаемых стран претерпел изменения по сравнению с прошлым годом. Если раньше часто летали на Кипр и Мальдивы, то теперь эти курорты выбили из рейтинга самых посещаемых. Зато впервые появилась Монголия.

— Чаще всего на майские праздники жители столичного региона выезжали в Турцию, Беларусь, Монголию, Объединенные Арабские Эмираты и Италию. По данным сервиса МТС Travel, входящего в экосистему МТС, на жителей Московского региона пришлось 38% всех зарубежных поездок россиян в майские праздники, — уточнили авторы аналитического отчета.

Поделились также статистикой визитов жителей других регионов в Москву. Чаще всего на майские праздники приезжали из Санкт-Петербурга, Краснодара, Калуги, Рязани, Нижнего Новгорода и Владимира. Аналогичная картина была и в прошлом году.

Зарубежных визитеров в Москву больше всего прибыло из Нидерландов, Казахстана, Беларуси, Великобритании и Таджикистана. Из топ-5 выбыла Армения. Всего в московской сети МТС за майские праздники было зарегистрировано более 860 тысяч гостей из России и других стран.