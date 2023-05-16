На северо-востоке Москвы иномарка сбила 11-летнюю девочку Фото: стоп-кадр из видео Фото: прокуратура Москвы

На Лианозовском проезде в Москве водитель автомобиля «Мерседес» сбил ребенка, пересекавшего проезжую часть вне пешеходного перехода. Девочка выжила, но получила травмы. Ее госпитализировали, сообщает прокуратура столицы.

Пострадавшая, 11-летняя девочка, перебегала дорогу в неположенном месте. В этот момент на нее со всей скорости наехала иномарка. Произошедшее засняли камеры видеонаблюдения. Девочка в больнице, ее состояние пока остается неизвестным.

Теперь полиция выясняет все обстоятельства ДТП. Проведение проверки контролирует прокуратура Северо-Восточного административного округа Москвы.

Ранее в столице водитель иномарки сбил четырехлетнего мальчика. Мальчик переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велобеге, об этом писал KP.RU. Пострадавшего ребенка госпитализировали. Обстоятельства аварии выясняют.