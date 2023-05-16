В центре Москве зафиксировали восьмибалльные пробки Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным Центра организации дорожного движения Правительства Москвы, вечером 16 мая в центре города зафиксированы пробки в 8 баллов. В организации рекомендовали воспользоваться городским транспортом, передает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Основные затруднения зарегистрированы в центральной части города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

В ведомстве также порекомендовали воспользоваться городским транспортом и временно отменить поездки на личном авто. Также водителей призвали к осторожности, особенно важно во время движения не отвлекаться на телефон и другие гаджеты.

Ранее KP.RU писал, что движение на участках Киевского шоссе в Москве ограничат с 10 мая по 14 июня. В это время здесь будут проводить строительные работы. Проезжую часть перекрывать полностью не будут — одновременно закроют от одной до трех полос, оставив несколько для движения.