Рабочий упал на арматуру и погиб в Новой Москве

Трагедия произошла при проведении кровельных работ в частном доме Фото: прокуратура Москвы

В Новой Москве в п. Воскресенское 51-летний рабочий упал на арматуру фундамента пристройки и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры 17 мая.

Трагедия произошла при проведении кровельных работ в частном доме на ул. Адмирала Угрюмова. Мужчина упал на арматуру и получил травмы, не совместимые с жизнью. По факту гибели мужчины организована доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Прокуратура ТиНАО контролирует установление всех причин и обстоятельств случившегося.

Ранее KP.RU писал, что 13 мая рабочий погиб при обрушении перекрытий в усадьбе «Торговый дом Г. И. Хаджи-Консты» в центре Москвы. Еще одного мужчину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. На месте ЧП работали сотрудники экстренных служб. Прокуратура организовала проверку по факту слившегося.