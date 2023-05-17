Переменная облачность и до +25 градусов ожидаются в Москве 17 мая

Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в среду, 17 мая, прогнозируется переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до +23…+25 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть юго-восточный, южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба, что выше нормы климата.

В ночь на четверг характер погоды практические не изменится – будет облачно и сухо. Столбики термометров покажут +10…+12 градусов. Днем 18 мая ожидается облачная погода с прояснениями, по области местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду.

Ранее KP.RU писал, что вода в московских водоемах еще не прогрелась для купания, несмотря на июльскую погоду. Сейчас температура воды составляет около 15 градусов и даже ниже.