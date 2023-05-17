Промышленный альпинист упал с 10 этажа высотки в «Москва-Сити» и выжил

Пострадавший мужчина находится в больнице Фото: Светлана ДАНИЛИНА

Промышленный альпинист сорвался с десятого этажа небоскрёба в «Москва-Сити», но остался жив. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, инцидент произошел во вторник, 16 мая, в высотке, расположенной на Пресненской набережной. Мужчина мыл фасады здания и случайно упал. Он пробил стеклянный купол второго этажа, это спасло ему жизнь.

Источник в правоохранительных органах подтвердил KP.RU подтвердил эту информацию. Пострадавший мужчина находится в медицинском учреждении, информация о его состоянии уточняется.

«Ход и результаты проверки по данному факту находятся на контроле», - отметила начальник отдела взаимодействия со СМИ прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Ранее KP.RU писал, что в Новой Москве рабочий упал со второго этажа на арматуру и погиб. Трагедия произошла при проведении кровельных работ в посёлке Воскресенское По факту гибели мужчины организовали проверку, детали случившегося выясняются.