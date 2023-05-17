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НовостиОбщество17 мая 2023 9:02

В московском метро мужчина попросил у пассажира телефон позвонить и сбежал с ним

Злоумышленник также украл с банковского счета потерпевшего 5 тыс. рублей
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Инцидент произошел в вагоне поезда на Таганско-Краснопресненской линии метро

Инцидент произошел в вагоне поезда на Таганско-Краснопресненской линии метро

Фото: ГУ МВД по Москве

В Московском метрополитене мужчина попросил у пассажира телефон, чтобы позвонить, и украл его, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Инцидент произошел в вагоне поезда на Таганско-Краснопресненской линии. 51-летний потерпевший без задней мысли передал смартфон незнакомцу, чтобы тот якобы сделал звонок. Однако в момент закрытия дверей поезда злоумышленник выбежал с телефоном на платформу и скрылся. Спустя время с банковского счета потерпевшего он также похитил 5 тысяч рублей.

Правоохранители оперативно задержали нарушителя, им оказался 33-летний приезжий из ближнего зарубежья. У мужчины изъяли похищенный гаджет, в ближайшее время его вернут законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело о краже. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее KP.RU писал, что в метро мужчина, неоплативший проезд, ударил пассажирку ногой за замечание. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело.