В московском метро мужчина попросил у пассажира телефон позвонить и сбежал с ним

Инцидент произошел в вагоне поезда на Таганско-Краснопресненской линии метро Фото: ГУ МВД по Москве

В Московском метрополитене мужчина попросил у пассажира телефон, чтобы позвонить, и украл его, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Инцидент произошел в вагоне поезда на Таганско-Краснопресненской линии. 51-летний потерпевший без задней мысли передал смартфон незнакомцу, чтобы тот якобы сделал звонок. Однако в момент закрытия дверей поезда злоумышленник выбежал с телефоном на платформу и скрылся. Спустя время с банковского счета потерпевшего он также похитил 5 тысяч рублей.

Правоохранители оперативно задержали нарушителя, им оказался 33-летний приезжий из ближнего зарубежья. У мужчины изъяли похищенный гаджет, в ближайшее время его вернут законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело о краже. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее KP.RU писал, что в метро мужчина, неоплативший проезд, ударил пассажирку ногой за замечание. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело.