Среда 17 мая может стать самым теплым днем в Москве с начала года

Температура воздуха составит +23...+25 градусов Фото: REUTERS

В Москве среда, 17 мая, может стать самым теплым днем в начала года – столбики термометров покажут +23…+25 градусов, сообщил ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Алину Котилиевскую.

«У нас сегодня небольшая облачность, без осадков. В Москве 23-25 градусов тепла, в Подмосковье 20-25», - уточнила синоптик. Она напомнила, что в этом сезоне максимальная температура в столице составила 22,8 градуса. По ее словам, сегодня, скорее всего, будет установлен новый рекорд.

Котилиевская добавила, что атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба, что выше нормы. В городе будет дуть южный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду.

Ранее KP.RU писал, что жара до +27 градусов придет в Москву уже в четверг. В столичном регионе температурный будет превышать климатическую норму и соответствовать показателям июня.