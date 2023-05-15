Июньская жара до +27 градусов придет в Москву уже в четверг

Не исключено, что в центре Москвы в четверг градусник покажет и вовсе +27 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Видимо, в небесной канцелярии устыдились своего поведения на майских каникулах, когда праздник весны и труда ознаменовался снегопадом и заморозками. В качестве компенсации, за толком не использованный отпуск, жителям Москвы и Подмосковья обеспечили досрочный приход лета.

В начале недели солнышко будет активно прожаривать холодный антициклон - тот самый, который принес к нам ледяной арктический воздух, потом “прорыв” атмосферного фронта осуществит атлантический циклон. И тут для горожан есть две хорошие новости. А для дачников - только одна. Сильных дождей, которые обычно приносят с собой атлантические циклоны, на этот раз не ожидается. В четверг во второй половине дня в Москве пройдут кратковременные осадки в режиме мужской скупой слезы. Но затем мокрое дело прекратится, к большому сожалению дачных огородников, которым за первые две недели мая перепало всего 19 процентов от положенной месячной майской нормы осадков.

Зато столбик термометра уверенно ползет вверх. Во вторник в столице +20…+22. В среду и четверг днем воздух прогреется до +25 градусов. Не исключено, что в центре Москвы в четверг градусник покажет и вовсе +27. Такая погода на 3-4 градуса выше климатической нормы и соответствует среднесуточной температуре середины июня. Можно сказать, что в столицу досрочно придет лето. Правда, такая лафа продлится недолго. Небольшие четверговские дожди все же собьют накал погодных страстей и до конца недели ожидаются вполне комфортные +22…+24. Так что длинноногие девушки могут доставать свои короткие юбки и оповещать интересующихся погодой горожан о том, что лето пришло всерьез и надолго.