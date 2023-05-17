Вильфанд предупредил москвичей о похолодании в выходные

Летнее тепло покинет Москву уже 20 мая Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что летнее тепло покинет Москву уже 20 мая. Температура понизится до +17…+22 градусов, после жарких дней это покажется заметным похолоданием.

«Изменения начинаются в пятницу. Пройдет холодный фронт, вместе с ним небольшие осадки, температура понизится на 4 градуса», - цитирует ТАСС метеоролога.

По его словам, уже в выходные в город вернется майская погода, температурный фон будет климатической нормы. Атмосферные осадки не ожидаются. При этом перед небольшим похолоданием москвичей ждут два жарких дня – в четверг и среду воздух прогреется до +25…+26 градусов.

Ранее KP.RU писал, что среда 17 мая может стать самым теплым днем в Москве с начала года. Температура воздуха составит +23…+25 градусов.