Пистолет и шесть патронов изъяли у пассажира каршеринга в Москве

В Москве полицейские изъяли у пассажира каршеринга предмет, похожий на пистолет системы Вальтер Фото: МВД Медиа

В Москве полицейские изъяли у пассажира каршеринга предмет, похожий на пистолет системы Вальтер, и шесть патронов. Об этом сообщили на сайте «МВД Медиа».

Инцидент произошел на Кетчерской улице, когда инспекторы остановили транспортное средство для проверки документов. Водитель иномарки нервничал, но старался спокойно разговаривать с полицейскими. При этом пассажир пререкался с сотрудниками и даже попытался скрыться от них. Мужчину задержали, у него обнаружили патроны и кустарно переделанный пистолет. Оружие оказалось пригодным для стрельбы.

В отношении водителя авто составили административные протоколы, пассажира привлекли к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее KP.RU писал, что револьвер и пять патронов изъяли у водителя «Мерседеса» в Москве. Возбуждено уголовное дело, мужчина находится под домашним арестом.