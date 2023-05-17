Новостройки премиум-класса в Москве подорожали на 23,5% за год

Самые дорогие новостройки премиум класса продаются в центре столицы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Средняя цена новостроек премиум-класса в Москве за год выросла на 23,5% и составила 87,7 млн рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на компанию «Бон Тон».

Самый доступный округ по стоимости одного «квадрата» в таких новостройках — СВАО. Здесь 1 кв. метр жилья продается за 432,9 тыс. рублей при средней цене лота 27,1 млн рублей. Самые дорогие новостройки премиум класса находятся в центре столицы: стоимость одного «квадрат» оценивается в 880,3 тыс. рублей при цене лота 105,6 млн рублей.

Аналитики добавили, что за год элитная недвижимость больше всего увеличилась в цене в ЗАО – на 29,3%. Также за этот период площади квартир стали немного больше – с 92 до 100 кв. метров.

Эксперты отмечают, что в дальнейшем на динамику стоимости квартир премиум-класса в Москве будет влиять рост стадии строительной готовности, различные виды отделки и спрос. Снижение цен в ближайшее время не ожидается.

Ранее KP.RU писал, что москвичи летали на майские праздники в Монголию вместо Мальдив. Многое жители столицы также путешествовали по России.