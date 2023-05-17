Температура опустится до +3 градусов в Москве в ночь на воскресенье

В ночные часы минимальная температура составит +3...+8 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве в выходные ночью ожидается похолодание, температура воздуха может опуститься до +3 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста московского бюро Татьяну Позднякову.

«К сожалению, на выходных температура понизится, хотя осадков у нас не ожидается, но произойдет адвекция холодного воздуха…», - уточнила она.

По словам метеоролога, в ночные часы минимальная температура составит три – восемь градусов тепла. В столице днем 20 мая воздух прогреется до плюс 20 градусов, по области столбики термомтеров покажут 21-22 градуса тепла. В воскресенье во второй половине дня также прогнозируется кратковременный дождь.

Ранее KP.RU писал, что Роман Вильфанд предупредил москвичей о похолодании в выходные. Температура воздуха понизится до +17…+22 градусов, температурный фон вернется к климатической норме.