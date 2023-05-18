В Москве 18 мая ожидают облачную погоду и до +27 градусов Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

По прогнозу синоптиков Гидрометцентра России 18 мая, в четверг, в Москве ожидают очень теплую погоду. Воздух прогреется до 25-27 градусов выше нуля. Днем дождь обойдет столицу, а вот ночью возможны кратковременные осадки.

Синоптики обещают облачность с прояснениями. Днем ожидается западный ветер, скоростью 6-11 метров в секунду. К вечеру его сменит северо-западный и северный, скорость снизится до 5-10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха снизится до 12-14 градусов тепла. Характер погоды сохранится. Днем дождь прогнозируют только в западных районах Московской области. В темное время суток кратковременные осадки пройдут и в самой столице.

Атмосферное давление останется высоким. Днем показатели составят 754 мм ртутного столба, к вечеру воздух разрядится на одно деление.

Ранее KP.RU писал, что в ночь на воскресенье, 21 мая, температура в Москве опустится до +3 градусов.