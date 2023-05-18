Трем женщинам предъявили обвинение о продаже младенца на севере Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трем женщинам предъявили обвинение по уголовному делу о продажи младенца на севере Москвы. На допросах они свою вину не признают. В ближайшее время решится вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения, сообщили в Следственном комитете России по столице.

Напомним, 16 мая 2023 года три женщины — возрастом 30, 39 и 46 лет — в одном из торговых центров Москвы продали новорожденную девочку. Покупательницей оказалась действующая в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» девушка. Подозреваемые получили под расписку за ребенка одной из них 60 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту торговлей людьми, совершенной организованной группой. Всех фигуранток задержали. Вину они не признают. В ближайшее время им изберут меру пресечения.

Как писал KP.RU, сейчас девочка находится в специализированном медицинском учреждении, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.