Еще шесть речных трамваев прибыли в Москву Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще шесть электросудов прибыли в Москву, где они пройдут швартовые и ходовые испытания. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Речные трамваи уже в 2023 году выйдут на первый регулярный водный маршрут «Парк «Фили» – Киевский».

Электросуда приехали в Москву из Санкт-Петербурга, где специалисты закончили внутреннюю отделку, подключили оборудование, настроили приборы и системы. Теперь транспорт пройдет швартовые и ходовые испытания. После того, как специалисты подтвердят безопасность трамваев, их внесут в соответствующий реестр. И только после этого речной транспорт выведут на маршрут.

В дептрансе также рассказали, как электросуда доставляли в столицу из Санкт-Петербурга. Их везли на борту сухогруза через Неву, Ладожское, Онежское озера и Волгу. Всего они проехали более 1,3 тыс. км, путь занял около семи суток.

Напомним, что первый речной маршрут общественного электротранспорта в Москве, от парка Фили до Киевского вокзала, планируют запустить в летние месяцы. Об этом ранее писал KP.RU.