Центральные улицы и набережные Москвы перекроют 20 и 21 мая для проведения спортивных мероприятий Фото: Михаил ФРОЛОВ

На предстоящих выходных, 20 и 21 мая, на ряде улиц в Москве утром будет временно закрыто движение для транспорта. Связано это с проведением спортивных мероприятий — забегов и велогонок. О перекрытиях сообщил дептранс столицы.

Так, 20 мая будет проводиться «Зеленый марафон». Из-за этого перекроют Софийскую, Раушскую, Космодамианскую, Устьинскую, Котельническую, Гончарную, Краснохолмскую, Москворецкую, Кремлевскую, Пречистенскую, Лужнецкую и Фрунзенскую набережные. Кроме того, проезд будет запрещен на Ильинке, Варварке, Балчуге, Новой и Старой площади, по Большому Москворецкому мосту, Большому Устьинском и Малому Устьинскому мостам.

В воскресенье, 21 мая, будут проводиться велогонки «Садовое кольцо» и «Московский весенний велофестиваль». До окончания мероприятий будут закрыты Садовое кольцо, съезд с Полуярославской набережной на улицу Земляной Вал, улицы Баррикадная, Мясницкая и Маши Порываевой, а также проспект Академика Сахарова.

Кроме этого, с 20 мая будут недоступны несколько парковок на указанных улицах.

Ранее KP.RU писал, что в Москве отремонтируют 20 центральных станций. Особых неудобств пассажирам это не доставит.