Новые электровелосипеды 2.0 на отечественном ПО появились в парках Москвы Фото: Андрей АБРАМОВ

Первые 500 новых электровелосипедов уже появились на станциях велопроката и городских велопарковках в парках Москвы, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Они оснащены отечественным программным обеспечением, цитирует дептранс.

Новые электровелосипеды легко узнать — они ярко-оранжевые. Усовершенствованная модель отличается повышенными безопасностью и способностями к маневрированию.

Еще 2,5 тыс. таких велосипедов появятся в ближайшее время во всех районах Москвы. Парковать их можно на любых городских парковках для велосипедов и самокатов, найти их можно на карте в веб-приложении Велобайк.

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— Кроме того, для удобства жителей мы установим в городе более 3 тыс. дополнительных велопарковок, на некоторых из них можно будет оставлять электровелосипеды», — добавил Максим Ликсутов.

Ранее KP.RU рассказывал, что в Москве планируют выпускать собственную модель электровелосипедов.