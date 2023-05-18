Четверг в Москве стал самым теплым днем с начала года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Четверг, 18 мая, в Москве стал самым теплым днем с начала 2023 года, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. В 11 утра термометры уже показали 24 градуса выше нуля, что стало рекордом.

К 11 часам на главной метеостанции столицы, ВДНХ, температура воздуха достигла +24 градусов, что на 0,1 градуса выше, чем было 17 мая, который до этого момента лидировал в списке самых теплых дней.

— При этом прогрев продолжится в течение ближайших 4-6 часов, и температура повысится еще на пару градусов. Так что точное значение сегодняшней температуры станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров, — сообщил Леус.

Синоптик добавил, что в следующие дни ожидается небольшое снижение температуры, поэтому 18 мая будет оставаться самым теплым днем еще по меньшей мере 7-8 дней.

Ранее KP.RU писал, что по прогнозам синоптиков 18 мая воздух в столице прогреется до +27 градусов.