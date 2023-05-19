Мужчина украл брендовый рюкзак с документами и деньгами у посетителя ночного кафе в Москве Фото: ГУ МВД по Москве

Оперативники Москвы задержали подозреваемого в краже брендового рюкзака у посетителя кафе. Мужчина оставил на недолгое время свой дорогой аксессуар, в котором лежали 130 тыс. рублей и документы. Когда вернулся, вещей уже не было. О произошедшем рассказало «МВД Медиа».

Кража случилась ночью. Мужчина оставил без присмотра личные вещи возле уличного столика одного из кафе на Летниковской улице. После того, как он не обнаружил их, потерпевший обратился в полицию. Общий материальный ущерб составил свыше 200 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Павелецкой набережной. Им оказался 56-летний уроженец Тульской области, временно проживающий в столице. При себе у него были похищенный рюкзак и портмоне. Они оказались пустые — документы мужчина выбросил, а деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело о краже со значительным ущербом. Фигуранта отпустили под подписку о невыезде.

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