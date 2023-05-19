В Москве задержали школьного учителя за совращение 13-летней ученицы

В Москве задержали школьного учителя совращение 13-летней ученицы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщили в Следственном комитете России по столице. Девочке не исполнилось даже 14 лет.

Происходили преступления с ноября 2019 по апрель 2020 года в школе на юге Москвы. По данным следствия, мужчина совершал развратные действия с ученицей, которой было всего 13. Самому педофилу на момент совершения преступлений было 26 лет.

По неофициальным данным, мужчина был учителем биологии у совращенной девочки.

Возбуждено уголовное дело за развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста.

Педофила задержали, ему предъявили обвинение. Следствие планирует ходатайствовать перед судом о заключении фигуранта под стражу.

Ранее KP.RU сообщал, что 64-летний сотрудник организации по развитию детского творчества растлил шестерых детей, некоторые из которых не достигли даже 12-летнего возраста.