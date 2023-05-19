В Москве таксист разбил о землю «Айфон» отказавшейся оплачивать проезд пассажирки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве таксист разбил IPhone пассажирки, которая отказалась платить за проезд. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. Правоохранительные органы проводят проверку.

Инцидент произошел 17 мая. Москвичка очень спешила, поэтому вызвала такси, чтобы успеть по своим делам. Поездка началась нормально, но потом водитель начал грубить пассажирке.

В конце поездки девушка отказалась платить за проезд из-за возмутительного поведения мужчины. Таксист выхватил из ее рук дорогостоящий гаджет и бросил его на асфальт. Телефон разбился.

После этого мужчина уехал, а москвичка отправилась в полицию. По данному факту проводится проверка.

Ранее в московском метро мужчина проскочил за девушкой через турникет, не оплатив проезд. Та сделала ему замечание, после получила удар ногой. В вагоне неадекватный пассажир еще раз ее ударил, уже рукой. Об этом писал KP.RU.