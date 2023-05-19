Московские спасатели помогли выбраться провалившимся в техническое отверстие утятам Фото: Департамент ГО и ЧС по Москве

Целая спасательная миссия развернулась в Даниловском районе Москвы. Пятеро утят провалились в техническое отверстие и оказались на глубине в 3 метра ниже уровня земли. Выручать их приехали расчет пожарно-спасательного отряда, рассказали в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Кинологи отряда «СпасРезерв» прогуливались в сквере со своими питомцами-напарниками. Собаки заметили неладное напротив дома по улице Серпуховской Вал, дом 17. Питомцы дали знать о попавших в беду птенцах добровольцам, те вызвали спасателей.

Прибывшие пожарные обнаружили пять утят на глубине около трех метров и рядом обеспокоенных взрослых уток. Для спасения птиц понадобилась помощь проезжающего мимо поливомоечного трактора: он заполнил техническое отверстие водой и утята всплыли на поверхность. Птенцов передали их родителям.

Ранее в столице запустили чат-бот для помощи диким животным. Как писал KP.RU, таким способом неравнодушные люди смогут помочь спасти сов и других зверей и птиц, которых эксплуатируют недобросовестные владельцы.