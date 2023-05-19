Полицейские раскрыли убийство молодой девушки 19-летней давности на востоке Москвы Фото: Иван ВИСЛОВ

Сотрудники МВД задержали подозреваемых в убийстве, совершенном 19 лет назад на востоке Москвы. В 2003 году двое мужчин на территории детского сада избили и задушили 17-летнюю девушку. Оба оказались неоднократно судимыми, передает «МВД Медиа».

Тело нашли в июле 2003 года на территории детского сада на 2-й Владимирской улице столицы. По горячим следам преступников найти не удалось.

— Однако оперативники продолжали настойчиво искать убийц юной девушки из семьи военного, которая с отличием окончила музыкальную школу, курсы гидов-переводчиков, владела немецким и английским языками. Она любила историю, литературу и собиралась поступать на историко-филологический факультет РГГУ. Преступники, оборвавшие ее жизнь, должны были понести заслуженное наказание, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Спустя 19 лет убийц удалось найти оба они были осуждены в 2005 году на длительные сроки за серию разбойных нападений и грабежей. Старший из них – 1965 года рождения – в общей сложности провел в местах лишения свободы 32 года.

Один из фигурантов, который находился в Туле, при задержании попытался оказать сопротивление полицейским и сбежать через балкон седьмого этажа. Сделать это ему не удалось. Его сообщника задержали в тот же день в Москве.

У следствия есть основания полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений. Эта версия проверяется. Фигурантов заключили под стражу.

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