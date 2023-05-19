Профессор РАН Богачев опроверг информацию о мощнейшей магнитной буре в Москве 20 мая Фото: REUTERS

В соцсетях и некоторых СМИ появилась информация о якобы надвигающейся на Москву мощной геомагнитной буре. Научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук, профессор РАН Сергей Богачев сообщил, что сообщения не соответствуют действительности. Опровержение опубликовало Агентство городских новостей «Москва».

Источники утверждают, что буря в столице будет проходить в два этапа — 20 мая, а затем 22-23.

Ученый сообщил, что во-первых, прогноз всегда един для всей планеты. Не бывает индивидуальных «предсказаний» магнитной бури для отдельных городов.

— Мы следим за ситуацией на станции, сейчас ситуация никаким образом не способствует крупной магнитной буре, а, наоборот, она благоприятна для спокойной обстановки, — отметил Богачев.

Ближайшие геомагнитные возмущения возможны в среду, 24 мая. Однако они будут очень слабыми. В остальном, вся грядущая неделя будет спокойной.

Напомним, KP.RU ранее писал, что в Москве 19 мая прогнозировали атмосферное давление в 755 мм ртутного столба, что считается высоким показателем.