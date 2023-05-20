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НовостиПроисшествия20 мая 2023 5:35

Электричка насмерть сбила двух девочек-подростков на станции «Щербинка» в Москве

Возбуждено уголовное дело
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Следователи устанавливают детали случившегося

Следователи устанавливают детали случившегося

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве на станции «Щербинка» электропоезд сбил двух девочек-подростков. Пострадавшие скончались. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Уточняется, что ЧП произошло 19 мая примерно в 19:57. Поезд № 6369 сообщением «Царицыно-Львовская» смертельно травмировал подростков. Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы, причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Правоохранителям предстоит установить, условия проживания и обучения девушек.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

Ранее KP.RU писал, что мужчина изнасиловал девушку в подземном переходе на западе Москвы. Злоумышленника задержали и арестовали.