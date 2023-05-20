Движение ограничат на нескольких улицах в центре Москвы из-за «Зеленого марафона» 20 мая

В местах ограничений нельзя будет парковаться Фото: Архив "КП"

В Москве утром, 20 мая, временно закроют движение на набережных и на ряде улиц в центре города из-за «Зеленого марафона». Об этом напомнили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Так, ограничения будет действовать на Большом Москворецком мосту, на площади Васильевский спуск, на улицах Ильинка, Балчуг, Варварка, на Новой и Старой площади, а также на набережных: Софийской, Раушской, Космодамианской, Устьинской, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской, Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой. Кроме того, в местах ограничений нельзя будет припарковаться.

Москвичам советуют отложить поездки на личном авто или пользоваться городским транспортом. Всех жителей и гостей столицы просят быть внимательными и обращать внимание на дорожные знаки.

Ранее KP.RU писал, что рейд по выявлению нетрезвых водителей пройдет в Москве с 19 по 21 мая