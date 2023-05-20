Трое мужчин устроили потасовку у полицейского участка в подмосковном Ступине

Детали случившегося выясняются Фото: Артем КИЛЬКИН

В подмосковном Ступине трое мужчин устроили драку и автомобильную погоню из-за женщины, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел ночью 20 мая 2023 года напротив полицейского участка. Двое дебоширов повздорили с местным жителем, погнались за ним на автомобиле, а затем избили потерпевшего и разбили лобовое стекло его машины. Мужчина получил травмы, его госпитализировали в больницу. Информация о состоянии пострадавшего не уточняется.

Правоохранители задержали злоумышленников. Нарушители пояснили, что конфликт произошел из-за женщины. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее KP.RU писал, что 14 человек задержали после драки у ночного клуба в центре Москвы. Решается вопрос о привлечении нарушителей к ответственности. Сведения о пострадавших не поступали. Причина конфликта не раскрывается.