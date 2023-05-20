В Гидрометцентре предупредили о грозах в Москве в ближайшие три дня

Температура воздуха не превысит +22 градуса Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москву на три дня придут кратковременные дожди с грозами. Непогода будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 15-17 метров в секунду, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Так, в воскресенье, 21 мая, температура воздуха в городе составит около +17…+19 градусов. В понедельник и вторник в столице станет немного теплее – воздух прогреется до 20-22 градусов тепла.

По данным синоптиков, в воскресенье днем в Москве пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В понедельник прогнозируется небольшой, местами уверенный дождь, в некоторых столичных районах прогремят грозы. Пасмурная и ветреная погода сохранится и во вторник. Вновь пройдут небольшие и умеренные дожди с грозами.

Ранее KP.RU писал, что в Москве четверг 18 мая стал самым теплым днем с начала года. К 11 часам утра столбики термометров уже показывали +24 градуса.