Грузовик и легковушка столкнулись на 91-м км МКАД в Москве

Спасатели ликвидировали последствия ДТП. Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

В Москве в районе Северное Медведково произошла авария: на 91-м км МКАД столкнулись легковушка и грузовой автомобиль. Фура переехала через отбойник, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Спасатели отключили АКБ и демонтировали дорожное ограждение. Затем с помощью автокрана пожарные сняли грузовик с отбойника. В результате аварии никто не пострадал.

Ранее KP.RU писал, что раритетный автомобиль загорелся на трассе под Москвой. ЧП произошло на МКАД между Новорижским шоссе и Звенигородом. Сведения о пострадавших не поступали. На место ЧП не вызывали сотрудников МЧС.

Кроме того, днем 20 мая авария произошла на 87-м км МКАД: столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. байкер попал в больницу.