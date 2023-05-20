Два новых выхода открылись на станции «Аминьевская» БКЛ в Москве

Улучшится транспортная доступность нового микрорайона Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на станции «Аминьевская» Большой кольцевой линии метро появились два новых выхода - №5 и 6. Они улучшат транспортную доступность нового микрорайона и ЖК возле станции, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Кроме того, еще на одну – две минуты сократится время пути до метро: раньше горожанам приходилось пользоваться надземным переходом по Аминьевскому шоссе, а теперь они смогут пользоваться новыми выходами.

Также в новых выходах появились лифты для маломобильных и пожилых пассажиров, навесы, спасающие от дождя и снега. Помимо этого около выхода №5 остановку наземного транспорта, что позволит пересесть на метро еще быстрее.

Напомним, станция «Аминьевская» располагается в районе Очаково-Матвеевское. Ее открыли зимой 2021 года.

Ранее KP.RU писал, что участок между станциями «Савеловская» и «Боровицкая» Серпуховско-Тимирязевской линии метро закрыли до 22 мая. Затем ограничение на участке введут 27-28 мая. Изменения связаны с проведением ремонтных работ.