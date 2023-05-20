Рецидивист напал на продавца с ножом и украл из кассы 5 тысяч рублей в Москве

По факту случившегося возбудили уголовное дело о грабеже Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве полицейские задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на продавца магазина, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел в супермаркете на Вешняковской улице. Злоумышленник зашел в магазин, напал с ножом на продавца и похитил из кассы пять тысяч рублей. Грабитель также отобрал у женщины мобильный телефон.

Правоохранители оперативно установили личность нападавшего и задержали его на улице Паперника. По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Фигуранта заключили под стражу. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что двое парней ограбили обменный пункт валюты в Москве на 34 тысячи долларов. Одного из злоумышленников поймали с поличным, второй грабитель сам пришел в отделение полиции. Молодым людям предъявили обвинение.