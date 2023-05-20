Вильфанд предупредил о приходе июльской жары в Москву с 25 мая

В Москву к концу мая придет 28-градусная жара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Июльская жара придет в Центральную Россию, в том числе и Москву, в конце мая. В дневные часы температура воздуха будет составлять +23…+28 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Предварительные расчеты показывают, что есть большая вероятность, более 80 процентов, что температура во второй половине недели будет повышаться…», - отметил синоптик. По его словам, ночи также будет довольно теплыми – около +10…+15 градусов.

Вильфанд добавил, что на следующей неделе в столице прогнозируется солнечная погода, местами возможны кратковременные дожди с гроза. Несмотря на осадки, такая погода будет восприниматься горожанами «как радость».

Ранее KP.RU писал, что Гидрометцентр предупредил москвичей о грозах в ближайшие три дня. Температура воздуха не будет превышать +22 градуса.