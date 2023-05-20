Краснокнижного дубоноса заметили в природно-историческом парке «Измайлово»

Специалисты «Мосприроды» заметили в природно-историческом парке «Измайлово» редкую птицу – дубоноса. Он внесен в надзорный список Красной книги Москвы, сообщили на сайте столичной мэрии.

Дубонос — это небольшая птица, размером со скворца, с большим конусообразным клювом. Вес пернатого составляет около 65 граммов, а длина - до 19 сантиметров. Своим клювом дубоносы могут раскалывать плоды дуба и лещины, вишневые и черемуховые кусточки. Самцы окрашены ярко, а самки тусклее.

Дубоносы устраивают гнезда в густой кроне лиственных деревьев и моногамны. И самац, и самка занимаются вскармливанием птенцов.

Ранее KP.RU писал, что первых бельчат заметили в природно-историческом парке «Измайлово». Зверьки рождаются беспомощными, слепыми и без шерсти. Через девять недель бельчата станут самостоятельными.