Кратковременный дождь с грозой и до +19 градусов ожидаются в Москве 21 мая

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в воскресенье, 21 мая, прогнозируется облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами возможна гроза. Днем воздух прогреется до +17…+19 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба, что ниже нормы. В городе будет дуть ветер восточной четверти со скоростью 6-11 метров в секунду, временами порывы будут достигать 15 метров в секунду.

В ночь на понедельник характер погоды практически не изменится: продолжит идти небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах прогремит гроза. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха остынет до восьми – десяти градусов тепла. Днем 22 мая также прогнозируется дождь с грозой. Ветер восточной четверти с порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров покажут +20…+22 градуса.

Ранее KP.RU писал, что В Гидрометцентре предупредили о грозах в Москве в ближайшие три дня.