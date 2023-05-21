Дептранс Москвы призвал водителей быть осторожнее на дорогах из-за дождя с грозой

Автомобилистов призвали быть осторожными и внимательными на дорогах во время дождя Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Москве в воскресенье, 21 мая, до 18:00 ожидается кратковременный дождь, местами прогремят грозы. Непогода будет сопровождаться порывистым ветром, предупредили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

Автомобилистов призвали быть осторожными и внимательными на дорогах во время дождя. Водителей просят не превышать скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров, например, обгонов и перестроений. Также за рулем не стоит отвлекаться на гаджеты.

Ранее KP.RU писал, что кратковременный дождь с грозой и до +19 градусов ожидаются в Москве 21 мая. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба, что выше нормы. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. В Гидрометцентре предупредили, что непогода сохранится в столице как минимум три дня.