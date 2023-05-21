Почти четверть месячной нормы осадков выпала в Москве 20 мая

В Москве в ближайшие пять суток выпадет еще 20-25 мм осадков Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Московском регионе за минувшие сутки выпала почти четверть месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Так, на главной меетостанции, ВДНХ, выпало 5 мм осадков, в центре города и на Балчуге – 3 мм, МГУ – 4 мм, а в Тушино – 9 мм. Месячная норма осадков для мая составляет 61 мм осадков.

Дождь прошел и по области. Например, в Долгопрудном пролилось 9 мм осадков, в Красногорске – 11 мм осадков. Это как одно ведро дождевой воды на квадратный метр.

«На фоне засушливого мая это хорошие новости. За первые 20 суток в Москве выпало всего 6 мм или 1/10 от положенного за месяц. Последний раз интенсивные ливни в городе прошли 3 недели назад», - уточнил Тишковецю

По его словам, в воскресенье в столичном регионе пройдут кратковременные дожди, они будут неинтенсивными – около 1-2 мм. Несмотря на это в городе на новой неделе зарядят сильные дожди. Ожидается, что в ближайшие пять суток выпадет 20-25 мм атмосферных осадков.

Ранее KP.RU писал, что Дептранс Москвы призвал москвичей быть осторожнее на дорогах из-за дождя с грозой 21 мая. В городе также ожидается сильный ветер.