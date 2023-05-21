Пожар произошел в подвале Центральной клинической больницы РАН в Москве

Происходило тление матраса в подвале на площади 0,2 кв. метра Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве произошел небольшой пожар в Центральной клинической больнице РАН. Об этом KP.RU сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Сообщение о срабатывании пожарной сигнализации на Литовском бульваре, д. 1А поступило в экстренные службы 21 мая в 11:50. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Происходило тление матраса в подвале на площади 0,2 кв. метра. Возгорание потушили.

Эвакуация не проводилось. В результате ЧП никто не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняются. Пока неизвестно, что стало причиной пожара.

Ранее KP.RU писал, что 16 мая произошел пожар в ангаре на юго-востоке Москвы. Площадь возгорания превысила 1800 квадратных метров. Спустя 2,5 часа горения огонь удалось локализовать, еще через 1,5 часа пламя потушили. Сведения о пострадавших не поступали.