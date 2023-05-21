Один человек погиб при столкновении двух фур и легковушки на Киевском шоссе в Москве

Авария произошла ночью 21 мая на 64-м км Киевского шоссе. Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

В Москве на 64-м км Киевского шоссе столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. В результате ДТП погиб один человек, еще один автомобилист пострадал, сообщили в телеграм-канале Департамента ГОЧСиПБ.

Авария произошла ночью 21 мая. Водитель легковушки был заблокирован в авто. На месте происшествия вызвали спасателей, они деблокировали пострадавшего и передали его бригаде скорой помощи. Мужчину госпитализировали в больницу, информация о его состоянии не уточняется.

Кроме того, пожарные ликвидировали розлив топлива. Причины и обстоятельства случившегося выясняют инспекторы ГИБДД.

Ранее KP.RU писал, что 20 мая грузовик и легковушка столкнулись на 91-м км МКАД в Москве. От удара фура переехала через отбойник. Большегруз убрали с помощью автокрана. Никто не пострадал. На месте ДТП работали оперативные службы города.