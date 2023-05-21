Библиотекарь из Москвы Малышева посоветовала шесть книг для детей разного возраста

Книги подходят для семейного чтения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве сотрудница библиотеки № 58 Евгения Малышева порекомендовала шесть книг для детей разного возраста. Все произведения подойдут для семейного чтения. Книги можно забронировать через сервис «Библиотеки Москвы», сообщили на сайте столичной мэрии.

Так, малышам понравится книга «Город добрых дел» Ричарда Скарри. В ней автор рассказывает от различных профессиях, например, пекаре, строителе, почтальоне. Книга расширит кругозор и словарный запас. Еще одно интересное произведение - «Музыка моего дятла» Анны Анисимовой. Это история о незрячей девочке, которая учит добру и эмпатии.

Ребятам постарше библиотекарь рекомендует прочитать книгу «Привет, Вселенная!» Эрин Келли. В ней рассказывается о девочке, обладающей экстрасенсорным даром. Главные темы произведения – дружба, поддержка и взаимовыручка. Также детей заинтересует книга «Вдохновляющие истории» Алексея Лисаченко и Анны Герасименко о знаменитых людях. Из нее ребята узнают о Майе Плисецкой, Дмитрии Менделееве, Софьи Ковалевской.

Для подростков подойдет мистическая повесть современной писательницы Елены Рыковой «Однажды кажется окажется», где события разворачиваются в детском спортивном лагере на берегу моря. Вторая интересная книга - «Пугало гуляет в полночь» Роберта Лоуренса Стайна. В ней повествуется о пугалах на кукурузном поле, которые оживают по ночам.

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