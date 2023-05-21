Почти 50 тысяч человек приняли участие в Московском весеннем велофестивале

В Москве 21 мая прошел масштабный весенний велофестиваль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве 21 мая прошел масштабный весенний велофестиваль. В нем приняли участие около 50 тысяч человек, сообщили на сайте столичной мэрии.

Велосипедисты проехали по Садовому кольцу и посетили четыре фестивальных городка, символизирующих столичные транспортные проекты: Большую кольцевую линию метро, Московский скоростной диаметр и Московский центральыне диаметры. На площадках работали фотозоны, уличный кинотеатр, студия аквагрима и веломастерские. Там же организовали пункт проката и фуд-корты.

Победителей и призеров онлайн-розыгрыша и конкурсов наградили на сцене в стартовом городке. Они получили велосипеды, смартфоны и другие призы.

Напомним, в 2022 году в столице уже проводились три масштабных велосипедных праздника, общая протяженность маршрутов составила 65 километров.

Ранее KP.RU писал, что 21 мая временно было перекрыто движение по Садовому кольцу из-за велогонки. На некоторых участках также нельзя было припарковать автомобиль.