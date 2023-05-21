Летняя утиная перепись начнется на природных территориях Москвы 22 мая

В Москве 22 мая начнется летняя утиная перепись Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве 22 мая начнется летняя утиная перепись, она продлится до 31 августа. Количество выводков водоплавающих птиц будут считать специалисты Мосприроды, сообщили на сайте столичной мэрии.

Первые утята появились в мае у крякв. Потомство можно увидеть на реке Алешинке в природном комплексе № 178 «Озелененная территория в долине реки Сетуни и ее притоков в Ново-Переделкине и прилегающие территории», в парках «Царицыно», «Кусково», «Кузьминки-Люблино» и других территориях. Летом дети появятся у краснокнижных уток - камышниц, чомг, лысух, хохлатой чернети, гоголей.

В этом году участие в утиной переписи примут представители общественных организаций, волонтеры и школьники. Встречи пройдут в парках «Москворецкий», «Останкино», «Косинский», «Битцевский лес» в экоцентре «Конный двор», в заказнике «Алтуфьевский».

Ранее KP.RU писал, что в природно-историческом парке «Измайлово» заметили краснокнижного дубоноса.