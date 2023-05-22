Дождь с грозой и до 22 градусов тепла ожидают жителей Москвы в понедельник Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Москве в понедельник, 22 мая, прогнозируется облачная погода с прояснениями. В течение дня ожидают небольшой, а местами — умеренный, дождь. В отдельных районах будет гроза. Днем температура воздуха составит от 20 до 22 градусов выше нуля, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба, это выше нормы.

В ночь на вторник продолжит идти небольшой дождь. Гроза прекратится. На отдельные районы опустится туман. Ветер восточный и юго-западный, 5-10 метров в секунду. Столбики термометров покажут 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление начнет потихоньку снижаться и составит 752 мм ртутного столба, что по-прежнему превышает «нормальные» показатели.

Ранее KP.RU писал, что почти четверть месячной нормы осадков выпала в Москве 20 мая.