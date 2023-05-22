Автомобиль с правительственными номерами попал в ДТП в центре Москвы Фото: Сергей ГАПОН

Автомобиль с правительственными номерами попал в ДТП на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка в Центральном административном округе Москвы. Пострадавших нет, сообщили в экстренных службах столицы.

Авария произошла 22 мая, в воскресенье, утром. Автомобиль представительского класса Aurus с правительственными номерами столкнулся с Volvo. Никто не пострадал.

В машине с правительственными номерами в момент ДТП был только водитель, пассажиры отсутствовали. Кому принадлежит автомобиль, выясняется.

Ранее смертельная автомобильная авария произошла на 64-м километре Киевского шоссе в Москве. Экстренным службам пришлось устранять розлив топлива. 21 мая столкнулись две фуры и легковушка. Как писал KP.RU, в результате ДТП погиб один человек. Также водитель легковой машины оказался зажат в покореженной машине. Спасатели его деблокировали и передали врачам.