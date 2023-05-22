В РПЦ опровергли сообщения о ДТП с автомобилем патриарха Кирилла Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Русской православной церкви опровергли информацию о том, что автомобиль Aurus патриарха Кирилла утром 22 мая, в понедельник, попал в аварию. Сообщения об этом опубликовали ряд СМИ, а также распространяли в социальных сетях. Автомобиль патриарха недавно привез его к храму Христа Спасителя, отметили в РПЦ, передает ТАСС.

Речь идет об аварии на перекрестке проспекта Мира и Ботанического переулка в центре Москвы. Как писал KP.RU, один из участников аварии — черный автомобиль представительского класса Aurus с правительственными номерами. На таком ездит патриарх Кирилл. Однако в РПЦ подчеркнули, что все сообщения о том, что это был автомобиль именно Святейшего, не соответствуют действительности.

— Это не патриарший автомобиль. Патриарший сейчас привез Святейшего на службу, — цитирует ТАСС слова источника.

По данным в СМИ, служба проходит в храме Христа Спасителя.

Напомним, в ДТП на перекрестке проспекта Мира и Ботанического переулка никто не пострадал.